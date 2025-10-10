В Киеве и нескольких областях Украины сложилась самая тяжелая ситуация со светом

Речь идет о Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях на северо-востоке страны

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве и столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях на северо-востоке Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Обесточивание значительного количества потребителей. Самая сложная ситуация в городе Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Для стабилизации системы в ряде регионов страны введены аварийные отключения.

В свою очередь министр энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телеканала "Рада", что в ночь на 10 октября повреждения получили объекты генерации. Она охарактеризовала ситуацию как очень сложную. Однако, по словам министра, импорт электроэнергии пока не планируется, так как в первую очередь необходимо восстановить систему передачи и распределения.

Как проинформировал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. Позже поступила информация об отключениях света в Киеве и ряде регионов страны.