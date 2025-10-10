В Ростовской области осудили стрелявшего по машине мужчину, где погибла девушка

А автомобиле также находился молодой человек

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю, в котором находились 18-летний молодой человек и 17-летняя девушка, последняя от полученных ранений умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

В апреле 2024 года, по версии следствия, мужчина, находясь на грунтовой дороге вблизи поля в Цимлянском районе Ростовской области, выстрелил в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. С огнестрельными ранениями несовершеннолетнюю доставили в больницу, где она умерла.

"Фигурант, будучи недоволен тем, что вблизи арендованного им земельного участка, расположенного в Цимлянском районе, проезжает автомобиль, произвел из огнестрельного оружия прицельные выстрелы в находившихся в автомобиле 18-летнего парня и его 17-летнюю знакомую. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).