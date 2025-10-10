При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадала мирная жительница

Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь на месте

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА село Максимовка Шебекинского округа Белгородской области, при атаке FPV-дрона на автомобиль ранена женщина. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Максимовка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадала мирная жительница. Женщине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, при атаке FPV-дрона машина пострадавшей сгорела.