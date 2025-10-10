В Екатеринбурге изъяли в доход России компанию миллиардеров Бикова и Боброва

Речь идет об организации "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить", - сказала судья.

В иске Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".