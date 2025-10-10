В Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину

Она доставлена в Москву, следственные действия продолжаются

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина задержана в Петербурге, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина", - сказал собеседник агентства. Другие подробности задержания пока не уточняются.

По словам представителя правоохранительных органов, Никитина доставлена в Москву, где с ней продолжатся следственные действия и изберут меру пресечения.

Открывшийся в ноябре 2020 года Центр управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга - структурное подразделение правительства города, ответственное за взаимодействие между гражданами и органами власти по вопросам улучшения качества городской среды и повышения уровня жизни населения.