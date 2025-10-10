В селе Старый Энхалук в Бурятии при пожаре сгорели четыре дома

Погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Огонь повредил четыре дома в селе Старый Энхалук в Бурятии. Об этом сообщил прокурор Кабанского района республики Батор Будаев в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"Возгорание возникло в летней кухне, от нее пожар перекинулся на четыре жилых дома. Погибших, пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сообщил Будаев.

В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что это частные дома. "Сгорели четыре двухэтажных дома, а также рядом стоящие постройки. Площадь и точные причины устанавливаются", - отметили в ведомстве.

Пожар начался утром 10 октября. На ликвидацию открытого горения ушло около семи часов.

На момент прибытия добровольной пожарной команды горела мансарда двухэтажного дома. Неблагоприятные погодные условия способствовали распространению огня, он перекинулся на соседние строения.

Пожар тушили порядка 30 человек, привлекалось 8 единиц техники.