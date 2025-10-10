В Петербурге задержали шестерых участников драки в метро

При задержании нарушители попытались оказать сопротивление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали шестерых участников драки на станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"В полицию Центрального района поступило сообщение о драке на платформе станции метро "Гостиный двор". Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержана нетрезвая компания из шести человек в возрасте от 25 до 42 лет. Среди задержанных - четверо мужчин и две девушки", - говорится в сообщении.

При задержании была предпринята попытка оказать сопротивление, но ее пресекли. Компания была доставлена в отдел полиции и привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Правонарушителей поместили в спецприемник.