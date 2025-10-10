В Харькове обесточены более 200 тыс. абонентов

Глава областной администрации заявил, что сроки спрогнозировать невозможно, людей будут переподключать при отсутствии электроэнергии более пяти часов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 200 тыс. абонентов остаются без света в Харькове на востоке Украины, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Мы не можем спрогнозировать, час, два или три часа не будет электроэнергии. Мы четко понимаем, что будем переподключать людей, если будем понимать, что у людей нет электроэнергии более пяти часов", - рассказал он в комментарии изданию "Общественное. Новости".

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После этого поступила информация об отключениях света в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.