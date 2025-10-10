Депутат Рады Кучеренко сообщил о повреждении ТЭЦ в Киеве после взрывов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Блочные трансформаторы на одной из ТЭЦ в Киеве получили повреждения в результате ночных взрывов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"На одной из Киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы - блок не может выдать в сеть мощность", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам депутата, трансформаторы не были защищены укрытиями от прилета дронов. Кучеренко назвал это "полной ответственностью" киевских властей и пожаловался, что несмотря на множество проблем с энергетической и жилой инфраструктурой в городе, власти годами их не решают.

В ночь на пятницу в Киеве прогремела серия взрывов. По данным издания "Страна", взрывы, в частности, произошли в районе киевской ТЭЦ-6. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию сложной и сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города.

Из-за блэкаута в украинской столице власти сообщали о перебоях в работе метрополитена, движении пригородных поездов, троллейбусов и трамваев, которые привели к транспортному коллапсу. На улицах Киева из-за перебоев с электричеством увеличили наряды спецназа полиции, патрульных, взрывотехников и сотрудников других служб.