В Конотопе ввели графики подачи воды

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подача воды в городе Конотоп Сумской области на севере Украины будет осуществляться по графику семь часов в сутки из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил мэр Артем Семенихин.

"Ситуация с электричеством значительно ухудшилась. В этой связи переходим на графики подачи воды", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, воду будет давать в общей сложности семь часов в сутки с перерывами. При этом возможно ужесточение этой схемы в случае ухудшения ситуации с электроснабжением.

Кроме того, будет остановлено движение трамваев.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключении света в Киеве и ряде регионов страны. По информации украинских властей, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В нескольких областях введены аварийные графики отключения света. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.

Как заявил гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью газете El Pais, Россия не способна "погрузить Украину во тьму" и уверял жителей страны, что есть все необходимые запасы топлива и производственных мощностей.