Двум участникам вторжения в Курскую область вынесли приговор

Для них предусмотрено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двух участников вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Военнослужащий 9-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 43-летний Михаил Гордеев, который с середины февраля этого года три недели участвовал в блокировании населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе, приговорен к 16 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, стрелок 225-го отдельного штурмового полка ВСУ 26-летний Артем Ковальчук, который с 8 мая этого года удерживал поселок Новый Путь в Глушковском районе, - к 15 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Как и другие участники вторжения ВСУ в Курскую область, они признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

Накануне тот же суд приговорил еще троих участников вторжения в Суджанский район и блокирования сел Заолешенка, Олешня и хутора Агроном с удерживанием мирных жителей - командира отделения 118-й бригады территориальной обороны Украины 54-летнего Ярослава Щурова - 16 годам, стрелка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 27-летнего Богдана Бодака - к 15 годам, стрелка роты огневой поддержки 118-й бригады территориальной обороны Украины 43-летнего Александра Мокриенко - к 17 годам. Ранее на этой неделе военный суд назначил 15 и 16 лет лишения свободы стрелкам 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ 44-летнему Алексею Ниничука и 42-летнему Руслану Гарбузу, участвовавшим в блокировании поселка Новый Путь, 16-летний срок лишения свободы назначен также стрелку 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 36-летнему Виталию Милецкому, удерживавшему в составе украинских боевиков село Гоголевка в Суджанском районе.

До этого на сроки от 14 до 17 лет суд приговорил вторгшихся в Беловский и Суджанский районы Курской области еще девятерых фигурантов - военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ 40-летнего Романа Фризпалия, 22-летнего Аркадия Мирошника и 30-летнего Максима Сурму, военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ 40-летнего стрелка Дмитрия Коваленко и 25-летнего командира отделения Дмитрия Каранфилова, стрелков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ 29-летнего Владислава Рейку и 45-летнего Олега Садовца, военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ командира отделения Артема Демченко и стрелка Владислава Горкуна.

Кроме того, пожизненное лишение свободы суд назначил командиру взвода аэроразведки и корректировки БПЛА 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ 34-летнему Роману Бойко, который в начале августа прошлого года вместе с сослуживцами с помощью беспилотников наблюдал за российскими военнослужащими и обстреливал пытавшееся эвакуироваться мирное население, по его приказу путем сброса с БПЛА взрывных устройств осуществлено несколько подрывов, в результате которых два человека погибли, еще 10, включая двух несовершеннолетних, получили различные ранения, были повреждены пять автотранспортных средств.

Как отметили в ГВП, утверждены обвинительные заключения еще по шести уголовным делам в отношении восьмерых украинских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области, были задержаны и в настоящее время содержатся под стражей.