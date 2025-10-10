В Оренбургской области двое детей погибли при пожаре

Еще два человека пострадали

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Двое детей погибли при пожаре в городе Кувандыке Оренбургской области. Также пострадали мужчина и подросток, которые добровольно помогали при тушении, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в частном жилом доме. Площадь пожара составила 48 кв. м. На месте работали 19 человек, задействованы восемь единиц техники.

"Внутри обнаружены тела двух погибших детей - девочки 2016 и 2022 годов рождения. Травмированы мужчина 1982 года рождения, мальчик 2010 года рождения (соседи), которые добровольно помогали в работах по тушению", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Причины пожара устанавливаются.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о возбуждении дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).