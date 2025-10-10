ТАСС: на юге Москвы обрушились строительные леса

Пострадали пять человек

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Обрушение строительных лесов произошло на стройке на юге Москвы, пострадали пять человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На улице Москворечье произошло обрушение строительных лесов. Пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

Из-под завалов были оперативно извлечены три человека, их госпитализировали. В ведомстве добавили, что людей под завалами не осталось.

В столичном главке МЧС РФ уточнили, что обрушение произошло возле 4-этажного здания, находящегося на реконструкции. Трое пострадавших рабочих находились в этот момент на лесах. Их удалось извлечь без помощи спасателей.

В столичной прокуратуре добавили, что пострадали рабочие субподрядной организации. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств и причин обрушения.