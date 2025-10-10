Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения блогеру Камневу

Он обвиняется в хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга

Редакция сайта ТАСС

Николай Камнев © Алиса Иванец/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте блогера Николая Камнева по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР") Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия о проведении судебного заседания в закрытом режиме удовлетворить", - огласил решение судья Константин Очиров.