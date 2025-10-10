Сальдо: в подконтрольном Киеву Херсоне ВСУ поджигают разграбленные дома

Военные совершают поджоги, чтобы списать ущерб на обстрелы

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Мародерство участилось в подконтрольном Киеву Херсоне, ВСУ вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Все чаще происходят случаи мародерства, когда боевики ВСУ вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы списать ущерб на обстрелы", - написал он в своем Telegram-канале.

