В Киеве призвали жителей запасаться водой и продуктами

Мэр города также заявил, что нужно подготовить аптечку и теплые вещи

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей сделать запасы воды, продуктов и лекарств.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. <...> Я призываю жителей Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи", - написал Кличко в своем Telegram-канале, добавив, что в ночь на 10 октября была "одна из самых сложных по результатам атак".

Он добавил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. По словам мэра, водоснабжение уже удалось восстановить, однако на последних этажах некоторых домов воды по-прежнему нет, так как не работают насосы повышения давления.

Утром в Киеве начались аварийные отключения света. По данным столичной администрации, без света оказались почти 3 тыс. объектов инфраструктуры. Общее число обесточенных абонентов не называлось, однако украинские СМИ активно писали о блэкауте в столице. В нескольких районах города, включая правительственный квартал, начались проблемы с водоснабжением.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После начались отключения света в ряде регионов страны и в столице. По информации украинских властей, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.