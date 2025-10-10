Замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" арестовали
Редакция сайта ТАСС
14:59
обновлено 15:18
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении денежных средств агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сырова удовлетворено", - сообщили в суде.
Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).