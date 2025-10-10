Замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" арестовали

Сергея Сырова обвиняют по делу о хищении денежных средств АО "ГАТР"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении денежных средств агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сырова удовлетворено", - сообщили в суде.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).