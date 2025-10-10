В Ульяновске приговорили глав фирм к условным срокам за хищение 62 млн рублей

Директор ООО "Экоинвест" заключил с гендиректором ООО "Мегастоун групп" фиктивные договоры на оказание услуг

УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска приговорил двух жителей Москвы, директоров компаний, к условным срокам за хищение более 62 млн рублей бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Суд, согласившись с представленными прокуратурой доказательствами и предложенной юридической квалификацией содеянного, приговорил В. (директора ООО "Экоинвест" - прим. ТАСС) к 4,5 года лишения свободы условно, В. (директора ООО "Мегастоун групп" - прим. ТАСС) - к 4 годам лишения свободы условно", - отмечается в сообщении.

При этом прокуратура Ульяновской области настаивала на назначении наказаний в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей и четырех лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей соответственно. Жители Москвы признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Установлено, что директор ООО "Экоинвест" заключил с генеральным директором ООО "Мегастоун групп" фиктивные договоры на оказание услуг по предоставлению в эксплуатацию строительных машин и автотранспортной техники, а также по поставке строительных материалов. Документы касались работ по государственному контракту на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов в районе села Красный Яр. В управление Федерального казначейства по Ульяновской области были направлены поддельные платежные поручения на перечисление денег и обосновывающие документы, которые содержали ложные сведения о понесенных затратах. В результате в период с декабря 2022 по август 2023 года были похищены бюджетные средства на сумму более 62,2 млн рублей. Для возмещения причиненного ущерба наложен арест на уставные капиталы ряда аффилированных обвиняемым коммерческих структур, изъятые в ходе обысков средства в российской и иностранной валюте, а также три автомобиля.

Арбитражный суд по исковому заявлению прокуратуры региона признал государственный контракт недействительным. С ООО "Экоинвест" определено взыскать незаконно полученные бюджетные денежные средства в сумме более 410 млн рублей. Это решение суда вступило в законную силу.