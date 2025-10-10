Депутату Малькевичу избрали запрет определенных действий по делу о хищениях

Речь идет о хищениях средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы избрал в отношении депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Малькевича меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласил решение судья.

Так, ему запрещено общаться с иными фигурантами по делу и свидетелями, а также посещать агентство по телевидению и радиовещанию. Разрешено общение с адвокатом. Кроме того, Малькевич обязан являться по первому звонку следователя.

Александр Малькевич не признал свою причастность к делу.

"Не признаю, не причастен", - сказал Малькевич.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о предъявленном обвинении пяти фигурантам дела о хищении денежных средств у АО "ГАТР". Малькевичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Похищенные деньги соучастники по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Суд также отправил под домашний арест президента АНО "Фонд культуры семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара в рамках уголовного дела о хищении денежных средств агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кожокара Сергея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ, на срок 2 месяца", - сообщили в суде.