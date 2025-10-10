Блогера Камнева арестовали по делу о хищениях у петербургского агентства по ТВ

Его заключили под стражу на срок два месяца

Николай Камнев © Алиса Иванец/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР") Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камнева Николая Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ, на срок 2 месяца", - говорится в решении судьи.

По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, в хищении денежных средств у АО "ГАТР" обвиняются пять человек, в том числе депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич. Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Похищенные деньги соучастники по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержана глава Центра управления регионом Елена Никитина. Она доставлена в Москву для проведения следственных действий. В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения.