В Кировоградской области Украины ввели аварийные отключения света

Так делают при дефиците мощности в энергосистеме, напомнили в компании "Кировоградоблэнерго"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии происходят в Кировоградской области Украины. Об этом на своем сайте сообщает компания "Кировоградоблэнерго".

"По распоряжению "Укрэнерго" по всей Кировоградской области введены в действие графики аварийных отключений", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что "графики вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме, длительность выключения не прогнозирована".

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что повреждения получили объекты генерации. Она назвала возникшую ситуацию очень сложной.