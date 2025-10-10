CNN: в Теннеси несколько человек погибли при взрыве на заводе

Еще несколько человек числятся пропавшими без вести

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в штате Теннесси, еще несколько числятся пропавшими без вести.

"Мы можем подтвердить, что у нас есть погибшие", - заявил на пресс-конференции шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, не предоставив более точных данных.

Взрыв произошел в компании Accurate Energetic Systems.

По данным телекомпании CNN, на место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы, которые на данный момент держатся на расстоянии из-за опасности повторных взрывов. Местные жители сообщили, что ощутили мощный взрыв. Власти просят всех избегать этого района.

Компания Accurate Energetic Systems специализируется на производстве различных взрывчатых веществ для Министерства обороны США и промышленных рынков.