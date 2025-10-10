В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека
БЕЛГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. В результате атак дронов Вооруженных сил Украины по Белгородской области трое мирных жителей пострадали. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
"При атаках дронов ВСУ пострадали три мирных жителя", - сказано в сообщении.
По информации оперштаба, в селе Мешковое Шебекинского округа дрон сдетонировал о землю, пострадал мужчина, проезжавший мимо. Его госпитализировали в областную клиническую больницу с баротравмой.
В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Они обратились в Октябрьскую районную больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами, где им оказали медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.