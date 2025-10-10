Главу ЦУР Петербурга Никитину арестовали на два месяца

Она останется под стражей до 9 декабря

Глава ЦУР Санкт-Петербурга Елена Никитина © Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы арестовал главу Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елену Никитину на два месяца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал Никитину до 9 декабря", - сказал судья.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал в отношении депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Под домашний арест был отправлен президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергей Кожокар. Заместитель генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Сыров и блогер Николай Камнев судом были арестованы. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст. 174 УК РФ (легализация) в зависимости от их предполагаемого участия.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год руководством агентства с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Похищенные деньги соучастники по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

