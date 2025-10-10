Конотоп остался без света

Воду будут подавать по графику семь часов в сутки из-за проблем с электроснабжением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Город Конотоп в Сумской области на северо-востоке Украины остался полностью без электричества. Об этом сообщил мэр Артем Семенихин.

"Полное обесточивание. Вода будет как только дадут электроэнергию", - написал он в телеграм-канале

Ранее Семенихин сообщал, что подача воды в городе будет осуществляться по графику семь часов в сутки из-за проблем с электроснабжением.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключении света в Киеве и ряде регионов страны. По информации украинских властей, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В ряде областей введены аварийные графики отключения света. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.

Как заявил гендиректор украинской энергетической компании "ДТЭК" Максим Тимченко в интервью газете El Pais, Россия не способна "погрузить Украину во тьму" и уверял жителей страны, что есть все необходимые запасы топлива и производственных мощностей.