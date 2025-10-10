В Киеве и семи областях Украины действуют отключения света

На Черниговщине применяется три очереди отключений одновременно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Отключения электроснабжения на текущий момент действуют в Киеве и семи регионах Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Вынужденные аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. На Черниговщине сейчас применяется три очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее также сообщалось, что свет частично пропал в Ровно на западе страны.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключении света в Киеве и ряде регионов страны. По информации украинских властей, повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксированы в Киеве, столичном регионе, а также в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.

Как заявил гендиректор украинской энергетической компании "ДТЭК" Максим Тимченко в интервью газете El Pa s, Россия не способна "погрузить Украину во тьму" и уверял жителей страны, что есть все необходимые запасы топлива и производственных мощностей.