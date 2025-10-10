На Урале мужчина погиб при обрушении частного дома из-за взрыва газа

В ГУ МЧС по региону сообщили, что ЧП произошло в селе Арамашево по улице Советская

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате обрушения частного дома из-за хлопка газовоздушной смеси в селе Арамашево Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Вечером 10 октября экстренные службы реагировали на сообщение о хлопке газовоздушной смеси <…> в одноэтажном частном жилом доме в селе Арамашево по улице Советская. В результате хлопка произошло обрушение строительных конструкций жилого дома. В ходе разборки строительных конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел без горения. В настоящее время причину происшествия устанавливают правоохранители.