На севере Москвы водитель сбил двух детей на самокате

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося
Редакция сайта ТАСС
18:22

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил двух детей, ехавших на самокате, на Коровинском шоссе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня в 17:30 мск на Коровинском шоссе возле Ангарских прудов произошло ДТП - столкновение автомобиля и самоката. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних, следовавших на самокате", - говорится в сообщении. О состоянии двух пострадавших детей не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. 

