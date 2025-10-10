Суд Петербурга удовлетворил иск ГП об изъятии зданий СПбГУП в собственность РФ

Резолютивная часть решения в пользу Генпрокуратуры еще не опубликована

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Почуев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии из незаконного владения учебного корпуса, общежития и ряда других зданий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщается в материалах дела.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела.

Резолютивная часть решения арбитражного суда в пользу Генпрокуратуры еще не опубликована.

Иск Генпрокуратуры поступил в суд 22 сентября. Ответчиками по делу выступают Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, третьими лицами привлечены отстраненный ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) и Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) , а также ряд государственных органов - Росимущество, Росреестр, ФАС России, комитет имущественных отношений и комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

В заявлении указывается, что право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса и другие объекты вуза было зарегистрировано с нарушениями. Генпрокуратура утверждает, что ректор "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения полученные средства от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета". По данным надзора, при выручке вуза до 1 млрд рублей в год Запесоцкий заявлял убытки, чтобы получать финансирование из бюджета, а затем выводил средства на непрофильные расходы.

22 сентября суд принял по иску обеспечительные меры, наложив арест на восемь объектов недвижимости: общежитие на 1 200 мест, учебный корпус площадью 46 417,7 кв. м, а также нежилые корпуса общей площадью 9 136,8 кв. м. Спустя еще два дня меры были расширены: Запесоцкий был отстранен от должности ректора с запретом вузу иметь с ним какие-либо трудовые правоотношения, а в качестве врио вместо него был назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев.