В Дагестане арестовали женщину, содержащую своих детей в антисанитарных условиях

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Жительница Кизилюрта в Дагестане арестована за регулярное оставление своих малолетних детей одних в квартире в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Подозреваемая неоднократно на протяжении длительного времени оставляла своих малолетних детей одних в съемной квартире без воды и пищи, в антисанитарных условиях, угрожающих жизни и здоровью малолетних. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетних. Сообщается, что дети находились под наблюдением врачей в связи с выявленными заболеваниями.

По данным регионального СК, в отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий несовершеннолетним).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления взят под особый контроль", - добавили в ведомстве.