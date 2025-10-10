В Татарстане в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей у села Слобода Волчья в Новошешминском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.

"Водитель автомобиля Opel Astra 2004 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta, - сказано в сообщении.

В результате погибли пассажирка иномарки и пассажирка отечественного авто. Водитель Lada Granta получил различные травмы.

На место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Новошешминского района Ленар Мисбахов, организована проверка.