В Красноярском крае при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Еще двое пострадали

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке в Красноярском крае, где огонь распространился на 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар локализован. Один человек погиб, двое пострадали. 28 человек размещены в ПВР (местный лицей)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в городе Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек.