NetBlocks: на Украине фиксируют перебои с интернетом на фоне скачков напряжения

Уровень соединения значительно снизился в Одессе, сообщили в международной службе мониторинга

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Проблемы с интернет-соединением зафиксированы в Одессе на Украине на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Показатели демонстрируют значительное снижение уровня интернет-подключения в Одессе на Украине в связи с перебоями в подаче электроэнергии", - говорится в опубликованном в X сообщении службы.

Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о скачках напряжения в домах жителей Одессы после взрывов.