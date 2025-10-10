NetBlocks: на Украине фиксируют перебои с интернетом на фоне скачков напряжения
Редакция сайта ТАСС
10 октября, 23:26
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Проблемы с интернет-соединением зафиксированы в Одессе на Украине на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Показатели демонстрируют значительное снижение уровня интернет-подключения в Одессе на Украине в связи с перебоями в подаче электроэнергии", - говорится в опубликованном в X сообщении службы.
Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о скачках напряжения в домах жителей Одессы после взрывов.