В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в одном из городов Воронежской области.

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в одном из городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.