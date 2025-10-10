В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
10 октября, 23:32
ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в одном из городов Воронежской области.
Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в одном из городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.