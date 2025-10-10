В Воронежской области отменили опасность непосредственного удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
10 октября, 23:46
ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменили в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", - написал он.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Режим атаки БПЛА был введен в 01:00 мск в Воронеже, в 00:48 мск в Нововоронеже, в 00:29 в Лискинском районе. По данным главы региона, в одном из городов были уничтожены несколько БПЛА.