В Воронежской области отменили опасность непосредственного удара БПЛА

Режим опасности атаки дронов сохраняется

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменили в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", - написал он.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Режим атаки БПЛА был введен в 01:00 мск в Воронеже, в 00:48 мск в Нововоронеже, в 00:29 в Лискинском районе. По данным главы региона, в одном из городов были уничтожены несколько БПЛА.