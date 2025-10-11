У бывшего главного кадровика МО РФ генерала Кузнецова нашли серебряные погоны

Их стоимость оценили в 183 929 рублей, указано в материалах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Серебряные погоны стоимостью более 180 тыс. рублей изъяли при обысках у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

"В ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей", - сказано в них.

Кроме того, Кузнецов оказался владельцем коллекции из более чем 80 серебряных монет, в числе которых наборы из Танзании и Казахстана. Среди них есть и сувенирные. Например, монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю".

Кузнецова задержали и арестовали в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено. Кроме того, 20 августа Генпрокуратура РФ обратилась в Хамовнический суд Москвы о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму более 500 млн рублей как приобретенного на незаконные доходы. Этот антикоррупционный иск находится на рассмотрении.