В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Как сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, воздушное судно упало сразу после вылета из аэропорта

СИДНЕЙ, 11 октября. /ТАСС/. Легкий самолет разбился на восточном побережье Австралии, недалеко от аэропорта Шеллхарбор. Как сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс, три человека погибли.

По данным ведомства, крушение произошло около 10:00 по местному времени недалеко от аэропорта Шеллхарбор (расположен в 100 км к югу от Сиднея). "Спасательные службы прибыли на место происшествия, получив сообщение о крушении легкомоторного самолета. Воздушное судно упало сразу после вылета из аэропорта и от удара о землю загорелось", - рассказали в полиции, сообщив также, что в результате аварии погибли три человека.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведется расследование причин произошедшего.