С создателя "Масяни" Куваева начали принудительно взыскивать долги по штрафам

Олега Куваева обвиняют в нарушении деятельности иноагента в РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают с автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева (внесен в РФ в реестр иноагентов) штрафы за нарушение деятельности иноагента в РФ. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, материалы об имеющейся задолженности Куваева поступили приставам из Невского районного суда Санкт-Петербурга. В них указано, что он в установленный срок не оплатил штрафы, назначенные судом за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. На их основании открыты два исполнительные производства. Взыскиваемая сумма составляет 60 тыс. рублей.

В октябре 2023 года следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Поводом стал ролик мультипликатора, который он разместил на YouTube. На кадрах Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.

Куваев в настоящее время находится не в России. Минюст РФ добавил мультипликатора в реестр иноагентов. По данным ведомства, Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и российской армии.