Дочь попавшего в плен бойца ВС РФ заявила, что украинцы вымогали у нее деньги

По словам Татьяны, неизвестные угрожали прислать голову отца, если она не выплатит 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Украинцы вымогали деньги у семьи попавшего в плен российского военнослужащего, угрожая "прислать голову". Об этом ТАСС рассказала дочь российского бойца Татьяна.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее ТАСС сообщали в силовых структурах, что семье военнослужащего Василия из города Стерлитамака в Башкирии удалось вернуть его из украинского плена, не поддавшись на шантаж со стороны украинских спецслужб и вовремя обратившись в правоохранительные органы.

По словам, Татьяны, когда ее отец попал в плен, с ней связался украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин, по видеосвязи показавший ей раненого отца.

В тот же день на ее телефон поступил звонок с украинского номера. "Мужчина с акцентом сказал: "У вас есть несколько минут, чтобы вы отправили деньги в долларах". Я ответила, что в долларах не понимаю. Он говорит: "Это 30 тыс. в рублях. Вы нам перешлете и мы его посадим в вертолет и отправим в Россию. Если не вышлете [деньги], мы пришлем вам голову". И следом пришла СМС: "Если вы куда-то обратитесь, напишете заявление, будет еще хуже", - рассказала Татьяна.