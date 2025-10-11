В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пострадавших и разрушений нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - сообщил губернатор в Telegram-канале.