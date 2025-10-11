Число пострадавших при пожаре в пятиэтажке под Красноярском выросло до пяти

Один человек погиб, сообщил глава Сосновоборска Алексей Кудрявцев

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали и один погиб в крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском. Об этом ТАСС сообщил глава города Алексей Кудрявцев.

"Один человек погиб, двое находятся в приемном покое Сосновоборской городской больницы - отравление угарным газом легкой степени. Три человека получили медицинскую помощь на месте", - сказал глава города.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших в результате ЧП.

По предварительной версии ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в городе Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Пожар в настоящее время ликвидирован.