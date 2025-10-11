На Филиппинах из-за землетрясения погибли семь человек

Еще 11 человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 11 октября. /ТАСС/. Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7, пострадали 11 человек. Об этом сообщил Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, последствиями стихии оказались затронуты 8,4 тыс. человек, из которых около 8 тыс. были размещены в эвакуационных центрах.

На Филиппинах утром 10 октября произошло землетрясение магнитудой 7,4. Вечером того же дня были отмечены подземные толчки магнитудой 6,8. Филиппинские сейсмологи зафиксировали более 700 афтершоков. Под ударом стихии оказались провинции Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао, где объявлялось предупреждение о цунами. В посольстве РФ на Филиппинах ТАСС сообщили, что в диппредставительство не поступало информации о пострадавших в результате стихии россиянах.

На Филиппинах в провинции Себу в результате произошедшего 1 октября землетрясения погибли 72 человека, пострадали 294.