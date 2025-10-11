СК назвал предварительную причину пожара в пятиэтажке под Красноярском

Как сообщили в ГСУ СК по краю и Хакасии, вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Причиной возгорания в многоэтажном доме в Сосновоборске под Красноярском, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем при курении женщины, которая погибла во время пожара, еще пять человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома", - сказал представитель ведомства.

По данным Главного следственного управления СК по региону, женщина проживала в квартире со свекровью и свекром. Сейчас следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины возгорания и смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также о проверке сообщила краевая прокуратура. Надзорное ведомство устанавливает соблюдение правил пожарной безопасности сотрудниками организации, ответственной за содержание дома. Также прокуратура контролирует оказание мер поддержки пострадавшим и оперативность ликвидации последствий пожара.

Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в городе Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров.