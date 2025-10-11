Жителя Донецка задержали за призывы к терроризму

Мужчина признал вину в содеянном, сообщили в УФСБ по ДНР

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР за призывы к терроризму и антироссийские комментарии задержали жителя Донецка. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по республике.

"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель города Донецка, причастный к совершению публичных призывов к террористической деятельности. Задержанный неоднократно публиковал антироссийские материалы в сети интернет и размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации и уничтожению административных зданий органов государственной власти", - сказала официальный представитель управления Арина Клепанова.

В УФСБ добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом он сообщил в ходе задержания, видео которого предоставили ТАСС в управлении ФСБ России по ДНР.

"Мне 20 лет. Я в разных проукраинских Telegram-каналах писал гневные комментарии с призывами к насилию над русскими", - сказал он.

Как пояснил задержанный, он не ожидал, что к нему придут сотрудники ФСБ. "Такие комментарии - уголовно наказуемы. По своему опыту могу сказать, что не стоит такого делать", - добавил он.