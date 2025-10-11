В Барнауле 17-летнюю мать задержали по подозрению в убийстве новорожденного сына

Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили на улице

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Тело новорожденного младенца с ножевыми ранениями обнаружили на улице в Барнауле. По подозрению в убийстве задержана 17-летняя мать ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

"Вечером 10 октября 2025 на участке местности, расположенном на улице Малахова в городе Барнауле, было обнаружено тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - рассказала Рязанцева.

По подозрению в убийстве была задержана 17-летняя жительница Барнаула, мать убитого ребенка. По предварительным данным следствия, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от родителей свою беременность. В день родов она, оставшись одна дома, родила здорового мальчика. Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну. После чего завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения соблюдения требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. Прокурор региона поставил на контроль ход расследования уголовного дела и поручил территориальному прокурору поддержать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой.