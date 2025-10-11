В поисках семьи Усольцевых под Красноярском приняли участие более 1,4 тыс. человек

Супруги и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход 28 сентября и пропали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек приняли участие в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

Читайте также

"Мы молимся и не теряем надежды": о пропаже семьи Усольцевых в скалах Красноярского края

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"В поисковых работах уже приняли участие суммарно более 1 400 человек - сотрудников служб, спасателей, добровольцев, неравнодушных людей из разных концов страны. На помощь выехали поисковики "ЛизаАлерт" из Алтайского края. Уезжают и возвращаются, сменяясь, наши соседи из Кемерова, Новосибирска и Абакана", - говорится в сообщении.

По данным отряда, психологи регионального отделения Российского Красного Креста сообщают, что суммарно за все дни поиска через их пункт поддержку получили около 400 человек. "Людей беспокоила беспомощность, кому-то понадобилась полноценная помощь по протоколу работы с депрессией", - пояснили в отряде.