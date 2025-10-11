После взрыва в доме в Волгоградской области три ребенка проходят лечение

Состояние госпитализированного мужчины оценивается как стабильное

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Врачи направили троих детей, обследованных по причине острой реакции на стресс после взрыва в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области, на амбулаторное лечение. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как стабильное, сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.

Ранее сообщалось, что боеприпас, по предварительным данным, сдетонировал в гараже частного дома в поселке Степной Ленинского района. Погибли два человека, еще один пострадал, его госпитализировали. Медики также обследуют троих детей с острой реакцией на стресс.

"Дети направлены на амбулаторное лечение. Мужчина 1977 года рождения в стабильном состоянии, он госпитализирован в отделение больницы им. Фишера", - сказали в комитете здравоохранения.

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента, ход его расследования контролирует прокуратура.