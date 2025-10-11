В Одесской области повреждено энергетическое оборудование

Подробности не приводятся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Энергетическое оборудование получило повреждения в Одесской области на юге Украины в результате взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

Подробностей чиновник не привел.

В ночь на 11 октября воздушная тревога в области продлилась более двух часов. Украинские СМИ сообщали, что Одесса и прилегающий к ней район частично остались без света после взрывов.