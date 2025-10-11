В Электростали частично обрушилась кровля горящего склада

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Электростали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Электростали ликвидировано открытое горение", - сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в складском здании на Рабочей улице. Частично обрушилась кровля. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекаются 55 человек и 17 единиц техники.