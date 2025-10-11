В Якутии на реке провалился под лед снегоход с четырьмя людьми

Двое из них погибли

ЯКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Снегоход провалился под лед в Оленекском районе Якутии, два человека погибли, еще двое сумели самостоятельно выбраться из воды. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В Оленекском районе под лед провалился "Буран" с людьми. Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 метрах от берега снегоход провалился. В результате происшествия двое смогли самостоятельно выбраться. В ходе поисковых работ были обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.

К поискам были привлечены 10 человек, в том числе инспекторы центра ГИМС.

В МЧС напомнили, что процесс ледообразования в Якутии только начался, лед еще не сформирован, выходить на водные объекты строго запрещено.